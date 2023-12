OM - Mercato : double coup dur pour la priorité de Gattuso cet hiver !

Coup dur pour Gennaro Gattuso. Alors que l’OM suite bien Samuel Iling Junior (20 ans), piste validée par le technicien italien pour cet hiver, a concurrence s’est épaissi dans ce dossier prometteur. Selon Nicolo Schira, Tottenham mais aussi deux autres clubs de Premier League dont l'identité n'a pas filtré sont sur les rangs.

La Juventus Turin ne serait pas fermée à l’idée d’un départ hivernal de son jeune ailier. Seule condition : débourser pas moins de 20 millions d’euros. L’Anglais n’a disputé que quatre matches cette saison pour un but. Sa valeur est estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

Not only #Tottenham: 2 others #PremierLeague’s clubs and #OlympiqueMarseille have asked for info for Samuel #Iling Junior, who could leave #Juventus if arrives a bid around €20M. #transfers https://t.co/yPm4yL8UxZ