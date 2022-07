OM - Mercato : doublé par le Stade Rennais pour un défenseur central ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

En ce début de marché, l'OM et le Stade Rennais lorgnent un défenseur central. Les Phocéens parce qu'ils ont perdu William Saliba et Boubacar Kamara, les Bretons parce qu'ils ont vendu Nayef Aguerd à West Ham. Les dirigeants des deux clubs lorgnent de nombreux joueurs mais ils se rejoignent sur un, à en croire RMC, Kim Min-Jae. A 25 ans, ce Sud-Coréen de 1,90m est sous contrat avec Fenerbahçe jusqu'en 2025 mais les Canaris turc ne sont pas fermés à un départ. Ils sont cependant gourmands car il réclameraient 20 M€ pour un joueur acheté 7 fois moins il y a un an !

Sur ce dossier, c'est le Stade Rennais qui aurait une longueur d'avance, essentiellement parce que l'entraîneur, Bruno Genesio, a déjà travaillé avec Min-Jae lors de leur passage en Chine, au Beijing Sinobo Guoan. En outre, les Bretons ont plus de liquidités que les Phocéens, qui doivent enfin voir si le nouvel coach, Igor Tudor, valide ce profil. Car en tant qu'ancien défenseur central, le Croate connaît le poste mieux que personne !

Selon @RMCsport, l'OM ferait partie des prétendants pour Kim Min-Jae (Fenerbahçe), mais Rennes a une longueur d'avance #mercatOMhttps://t.co/La0ObHRGbh — Le Phocéen (@lephoceen) July 3, 2022

