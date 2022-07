OM – Mercato : Dries Mertens officiellement recalé par Naples, un club se positionne !

Où jouera Dries Mertens (libre, 35 ans) la saison prochaine ? Si La Provence a éteint la rumeur OM, assurant que l'entourage de l'international belge se servait de cette rumeur pour faire monter les prix d'une prolongation à Naples, du côté du Napoli on assure également que Mertens ne restera pas.

Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du Napoli, a été très clair concernant Dries Mertens : l'ailier a dit non à leur offre et va donc quitter le club.

D'après Fabrizio Romano, Dries Mertens pourrait finalement rebondir en Série A... Mais du côté de la Lazio de Rome, dont l'intérêt est (cette fois-ci) réel. Nicolo Schira, lui, annonce qu'Anvers a fait une offre depuis la Belgique autour d'un contrat de deux ans.

Napoli director Giuntoli: “Dybala is not part of our plans. We’ve never been in talks to sign Paulo”. ❌?￰゚ヌᄋ #Napoli



“We’ve offered Dries Mertens a new deal for €2.5m salary net, it was an important proposal - but it has been turned down”.