OM - Mercato : du changement pour Bailly, Sampaoli clarifie les raisons de son départ

Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que l’OM a parfaitement lancé sa saison (7 points en 3 matches de L1), Jorge Sampaoli a enfin expliqué les raisons qui ont motivé son départ début juillet. « Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas, a-t-il clarifié dans l’émission SporTV. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires pour continuer. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un endroit où je peux avoir un projet. »