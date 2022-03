OM – Mercato : Edouard Mendy (Chelsea) prêt à revenir à Marseille ? Sa réponse !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Désormais considéré comme l'un des tous meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy (Chelsea, 30 ans) a accordé un long et passionnant entretien pour le dernier numéro de Onze Mondial, en kiosques ce jeudi et disponible sur le shop.

L'occasion pour l'ancien Rennais de revenir sur son passage à l'OM qu'il avait vécu comme un rêve éveillé : « En fait, j’étais venu pour la CFA, et dès que je suis arrivé, j’ai disputé un match amical avec la CFA et ça s’est bien passé. Du coup, ils ont dit « pourquoi pas », et je suis monté avec les pros. Ça s’est super bien passé (...) C’était assez surréaliste pour moi, sachant que j’étais sans club. Et je me retrouvais à m’entraîner avec des joueurs qui jouent la Coupe d’Europe, que je regarde tous les week-ends à la télé et qui te disent : « Ce n’est pas normal que tu sois sans club, ils ont intérêt de te faire signer ici ». Et là, tu te dis : « C’est un truc de fou ce que je vis ». Sachant que j’étais un kiffeur de l’OM étant petit ».

« J'aurais kiffé être le gardien numéro un de l'OM »

S'il aurait « kiffé être le gardien numéro un de l'OM », Edouard Mendy a bien compris que ses horizons étaient bouchés : « Devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste. Même si j’avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c’était bouché de chez bouché de chez bouché, il n’y avait aucune voie pour y arriver ».

Désormais, c'est presque l'OM qui lui déroulerait le tapis rouge pour un retour. Serait-il prêt à revenir dans quatre ou cinq ans ? Le Sénégalais éclate de rire : « On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea et j’ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut ».