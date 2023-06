OM - Mercato : emballé par le projet, Gallardo a déjà fait valider deux demandes à Longoria !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le dossier Marcelo Gallardo a décidément bien du mal à se décanter à l’OM. Si les journalistes Jorge Barril et Nicolo Schira ont salué une tendance très favorable ces dernières heures, avec un contrat jusqu’en 2025, aucune signature ou officialisation n’ont encore eu lieu. Dans son édition du jour, La Provence ne cache pas non plus son optimisme et précise que Pablo Longoria a déjà cédé à deux demandes importantes.

Staff et droit de regard sur le mercato ok ?

Premièrement, son staff : une quinzaine de personnes. Deuxièmement le mercato, avec un droit de regard pour Gallardo sur tout ce qui va se passer cet été. Le technicien argentin serait emballé par le projet, mais il prend son temps pour analyser le contexte marseillais et les forces en présence. Le dénouement semble plus proche que jamais.