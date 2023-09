OM - Mercato : en deux mots, Zidane fait rêver tout Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Zinédine Zidane vient d'enflammer tout Marseille avec deux mots et une photo ! L'enfant de la Castellane, qui n'a jamais porté le maillot mais toujours clamé son amour de l'OM, s'est affiché dans un aéroport avec une valise, accompagné de ce message "Let's go" (on y va). A l'heure où le club phocéen se cherche un nouvel entraîneur, cela fait forcément rêver !

Le Real Madrid a opté pour Xabi Alonso, alors...

Plusieurs médias annoncent que le nouveau coach devrait être nommé avant le choc à Monaco samedi. Thibaud Vézirian a annoncé en début de journée que l'accord était déjà conclu et que cette nomination ne manquerait pas de faire polémique. On a d'abord pensé à Christophe Galtier mais ça marche aussi avec Zinédine Zidane. Un Zidane qui a appris aujourd'hui que le Real Madrid avait jeté son dévolu sur Xabi Alonso pour l'après-Ancelotti en juin prochain. Reste que la venue de Zidane à l'OM relève quand même plus du songe que de la réalité, tant ses attentes en matière de recrutement sont élevées...

Zidane sur Instagram... "let's go" 👀



Il ne nous en faut pas plus pour nous enflammer Zizou attention 😅 pic.twitter.com/xErk4JGP24 — Le Phocéen (@lephoceen) September 26, 2023

