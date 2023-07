OM - Mercato : trois joueurs déjà mis à l'écart par Marcelino !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Ce lundi, le compte Twitter La Minute OM a confirmé l'intérêt du FC Nantes pour le latéral gauche de l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi, qui pourrait être vendu par les dirigeants marseillais cet été.

Même sentence pour Lirola et de la Fuente !

En plus de l'ancien Niçois, deux autres indésirables de l'OM auraient peu de chances de rester sur les bords de la Canebière cet été, toujours selon les informations de La Minute OM. Il s'agirait du latéral droit espagnol, Pol Lirola, et de l'ailier gauche américain, Konrad de la Fuente, prêtés respectivement la saison dernière à Elche et à l'Olympiakos. Selon L'Équipe, ils pourraient même s'entraîner à part à leur retour de vacances, la semaine prochaine, avant de trouver une solution pour leur départ.

▫️Il y a quand même peu de chances de voir Amavi, Lirola et Konrad rester à l’OM.



▫️Le club cherchera à les vendre. Après ce qui est compliqué aujourd’hui, c’est qu’aucun club ne s’y intéresse hormis Nantes pour Amavi, mais y a 50% de chance qu’il signe chez eux. #TeamOM pic.twitter.com/vCOaIfpIxJ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 3, 2023

