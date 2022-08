OM - Mercato : en plus de Veretout et Sanchez, une dernière recrue encore attendue cet été ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM va commencer sa saison de Ligue 1 dans quelques jours et son mercato est loin d’être complet. Après plusieurs recrues, Pablo Longoria compte encore étoffer l’effectif d’Igor Tudor. Alors que le club phocéen est proche d’accueillir le milieu de terrain de l'AS Roma, Jordan Veretout, et l’attaquant de l'Inter Milan, Alexis Sanchez, un autre poste devrait être renforcé d’ici la fin du mois d’août.

Un défenseur central espéré

Selon les informations du journal L’Equipe, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant sont attendus pour finir le mercato olympien dans le sens les arrivées. Jordan Veretout et Alexis Sanchez devrait être l’attaquant attendu. Il ne reste donc plus qu'un défenseur central à trouver pour Pablo Longoria.