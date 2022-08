OM - Mercato : enfin un courtisan susceptible de plaire à Bamba Dieng ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Auteur d'une excellente première saison avec l'OM (8 buts et 3 passes décisives) mais également de 3 réalisations sur 5 lors de la préparation, Bamba Dieng est inexplicablement mis à l'index par Igor Tudor. L'entraîneur croate reprocherait au Sénégalais une prise de poids mais les images de l'attaquant à l'entraînement n'accrédite pas cette version. Interrogé par La Provence, l'agent de Dieng a juré que le champion d'Afrique allait rester à Marseille pour s'y imposer malgré cette mauvaise passe. Mais peut-être qu'une offre qui ne refuse pas pourrait l'inciter à changer d'avis.

En effet, The Athletic annonce ce vendredi que six clubs anglais sont sur les rangs pour l'accueillir ! Et parmi eux, le plus chaud se nomme Leeds United. La Premier League, c'est autrement plus excitant que Fribourg, seule équipe jusque-là à avoir fait une offre pour le Sénégalais. Les cinq autres écuries citées par le média sont Everton, Wolverhampton, Crystal Palace, Newcastle et West Ham, ces deux derniers étant plutôt intéressés cet hiver. La Premier League, c'est également des clubs plus riches donc de meilleures propositions financières pour l'OM...