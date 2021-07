OM - Mercato : enfin un top club pour Kamara, le Milan contraint de surenchérir ?

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Les nouvelles venues d'Italie ce mardi n'étaient pas très bonnes pour les finances de l'OM. Le Corriere dello Sport assure que l'AC Milan est très chaud pour recruter Boubacar Kamara mais qu'il ne veut pas verser les 20 M€ attendus par Pablo Longoria. Les Rossoneri n'iraient pas au-delà de 12 M€ et ils seraient même prêts à attendre sa fin de contrat dans un an. Pour un Pablo Longoria qui a beaucoup investi pour remodeler l'effectif, une telle somme serait forcément insuffisante.

Mais le site Football London relaye ce soir une rumeur beaucoup plus intéressante pour les Marseillais. Après un Newcastle, un autre club anglais serait en effet sur les rangs pour le minot, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agirait de Chelsea ! Le champion d'Europe est friand de joueurs français, son entraîneur, Thomas Tuchel, ayant dirigé le PSG pendant deux ans et demi. L'Allemand voulait déjà attirer le polyvalent défenseur central dans la capitale. Seul bémol : Kamara ne serait pas une priorité pour les Blues. Néanmoins, Chelsea a des moyens et peut surtout permettre au jeu de la surenchère de s'engager. Tout bénef' pour l'OM !

