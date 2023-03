OM - Mercato : enfin une position définitive de la Juventus pour Milik ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Arkadiusz Milik est à l'arrêt depuis le 29 janvier et une défaite de la Juventus à domicile contre Monza (0-2). Le fragile attaquant polonais souffre d'une lésion au muscle fléchisseur d'une jambe et assiste depuis les tribunes à la spectaculaire remontée de son équipe, pénalisée de 15 points, au classement. Autre bonne nouvelle, il semblerait que la Vieille Dame soit disposée à le garder ! Depuis le début, c'est le cas, mais le club piémontais ayant bon espoir de faire sauter sa pénalité suite à l'affaire des fausses plus-values, une qualification en Champions League deviendrait une réalité et l'argent coulerait de nouveau à flots.

Dans son édition du jour, Tuttosport fait le point sur l'avenir de tous les Bianconeri et écrit à propos de Milik : "La Juventus va lever l'option d'achat de Milik auprès de l'OM, contrairement à ce qu'elle fera avec Paredes et le PSG". Ce sont donc 7 M€ (plus 2 M€ de bonus) qui devraient tomber dans les caisses marseillaises à la fin de la saison. Et en plus, le PSG va récupérer un joueur dont il ne veut plus...