OM - Mercato : énorme rebondissement dans le dossier de l'entraîneur !

Zapping But! Football Club OM : démission d’Igor Tudor : bonne ou mauvaise chose ?

Et grosso c’est vrai ou pas ?

Bien informé sur tout ce qui touche à l'OM, l'ancien journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi a d'ailleurs tenu à partager certaines de ses infos avec les supporters marseillais. L'occasion de découvrir que la piste Fabio Grosso, considérée comme très importante à Marseille depuis plusieurs jours, n'était pas une réalité ! Ainsi, et selon le journaliste, Grosso ne fait absolument pas partie des priorités.

L'OM va-t-il trouver un accord dans les prochains jours avec Marcelo Gallardo ? Rien ne permet, à cette heure, de le dire. Seule certitude, la direction du club phocéen continue de discuter avec le technicien argentin, sans que l'on soit, encore, proche d'un accord. Et ce en dépit des informations parfois lues et entendues dans divers médias du monde entier.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Depuis plusieurs jours, l'OM, qui cherche en effet un successeur à Igor Tudor, semblait avoir des discussions avec deux entraîneurs : Marcelo Gallardo et Fabio Grosso. Visiblement, cette dernière piste serait à écarter et c'est bel et bien Gallardo la priorité.