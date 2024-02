OM Mercato : énorme retournement de situation pour Jonathan Clauss !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L'OM aurait cherché à se séparer de Jonathan Clauss lors des derniers jours du Mercato d'hiver, et Pablo Longoria a évoqué la situation de l'ancien lensois ce mercredi en conférence de presse. "Il y a une chose importante, c’est l’institution, a-t-il expliqué. Avec Clauss, je vais être clair car on s’est parlé. Je suis satisfait de son niveau d’investissement mais je n’ai pas apprécié certaines choses et je pense que c’est important de le dire. C’est un joueur avec une condition extraordinaire. Il a en plus de cela une sensibilité spéciale et un joueur attachant. Mais à un moment où on demande de la responsabilité, on a besoin de leaders dans ce groupe qui doivent émerger. En tant qu’international et par rapport à son niveau, j’attends qu’il soit un exemple et ça ne nous a pas plu en janvier qu’ils nous envoient différents messages. “Ah Barcelone veut le joueur.” J’ai appelé Barcelone et ce n’était pas vrai. On a noté ce type de situation. Pendant le mois de janvier, il a provoqué un effet inverse de ce qu’on attendait."

"On va discuter dans les prochains jours pour une prolongation"

Et à l'Espagnol d'ajouter... "La vérité c’est que cette semaine, il a été exemplaire. Il a eu une réaction positive. Son niveau footballistique est au niveau. On va discuter dans les prochains jours pour une prolongation avec Clauss. Maintenant c’est le moment du dialogue. Je tiens à dire que Clauss n’est pas un cas spécial. Ce coup dur va lui faire du bien. Il a le niveau pour émerger. "

