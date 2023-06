OM - Mercato : entre Marseille et la Juventus, Milik a clairement fait son choix

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Arkadiusz Milik a connu une saison 2022-23 loin de ses attentes, que ce soit au niveau personnel ou collectif. A la Juventus, où il a été prêté par l'OM à la fin de l'été, il a inscrit 9 buts et délivré 1 passe décisive en 39 matches toutes compétitions confondues. Tout cela en étant titulaire à peine la moitié du temps. Et puis, la Vieille Dame est passée à côté de tous ses objectifs : elle n'a rien gagné et a échoué dans la course à la Champions League, notamment parce qu'elle a été sanctionnée de dix points dans le cadre de l'enquête sur les plus-values irrégulières.

"Je voudrais rester à la Juventus"

En raison de ses grandes difficultés économiques, la Juve a décidé de ne pas actionner l'option d'achat de Milik. Qui revient donc à Marseille. Mais il a clairement fait savoir aujourd'hui en conférence de presse qu'il voulait retourner au plus vite en Italie : "La Juve et l'OM sont en négociations. J'espère qu'ils parviendront à un accord. Je voudrais rester à la Juventus. Je m'y sens bien et l'entraîneur me veut". Sauf que Massimiliano Allegri n'est toujours pas certain de continuer. Mais c'est une autre histoire. L'essentiel, c'est que le message est clair : Milik ne veut pas rejouer sous le maillot blanc !

