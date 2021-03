OM - Mercato : Eyraud réfute une bourde qui a coûté cher à McCourt

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pour le plus grand bonheur des supporters olympiens, Jacques-Henri Eyraud n'est le plus président de l'Olympique de Marseille depuis vendredi dernier. Dans un entretien accordé à nos confrères de So Foot, "JHE" est revenu sur son règne où il a notamment été interrogé sur le transfert de Kévin Strootman, recruté pour 25 millions d'euros avec un imposant salaire.

La réponse d'Eyraud

"Une équipe avec onze Kevin Strootman, c’est une équipe qui gagne beaucoup de matches, croyez-moi", a répondu Eyraud. Il n'est pas certain que les supporters de l'OM partagent cette opinion.