OM - Mercato : feu vert pour Balerdi, un champion du monde relancé en compagnie de l’OL ?

L’OM veut faire feu de tout bois au mercato et semble se donner les moyens de ses ambitions. Selon Kicker, Leonardo Balerdi devrait en effet s’engager définitivement avec le club phocéen, qui serait prêt à verser 11 millions d’euros au club allemand.

Conserver le stoppeur argentin est une demande personnelle de Jorge Sampaoli, convaincu par sa présence dans une défenseur à trois installé depuis son arrivée en mars dernier. Cela n’empêche pas Pablo Longoria de creuser d’autres pistes dans l’axe. En plus de David Luiz, Pedro Almeida assure que l’OM est intéressé par le profil de Samuel Umtiti.

« Lyon va entrer en négociations avec le FC Barcelone pour signer Samuel Umtiti, a glissé le spécialiste des transferts. Le club espagnol écoutera des offres comprises entre 5 et 10 millions d’euros. L’OM, Benfica et Porto surveillent aussi le défenseur français. » De là à penser que les clubs français pourront s’aligner sur les émoluments que le champion du monde touche au Barça...

