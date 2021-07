OM - Mercato : Franck Ribéry sort du silence et ça fait très mal

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Arrivé à la Fiorentina à l’été 2019 avec plein d’ambitions dans ses bagages, Franck Ribéry a vite déchanté. Sous contrat jusqu’en juin dernier, l’ailier de 38 ans n’a pas été prolongé. Si son nom a été relié à l’OM, Pablo Longoria a démenti un quelconque intérêt pour Ribéry... qui n’a pas hésité à tacler les dirigeants de la Viola pour manque de respect à son égard.

« On m'a manqué un peu de respect »

« C'était dur. En deux ans, j'ai tout donné parce que c'est ma mentalité. C'était compliqué parce que pendant trois ou quatre semaines je ne savais rien, a-t-il révélé avec amertume sur Toscana TV. Personne ne m'a appelé et ça veut dire qu'on m'a manqué un peu de respect. Pourtant, je n'ai jamais voulu dire du mal de personne, encore moins du club. C'est dommage de ne pas avoir continué, mais c'est la vie et c'est le football (...) Même avant ma venue à la Viola, la Fiorentina était un club important. Je n'aurais jamais imaginé me battre pour rester, mais pour demain il y a le potentiel pour faire de bonnes choses. J'espère que le club reviendra à des niveaux élevés, car les supporters méritent plus. »

ℹ @treize013 : Frère de Matteo, Milan Guendouzi 🇫🇷 pourrait rejoindre également l’#OM. En effet, le milieu né en 2001 pourrait signer son premier contrat professionnel avec le club Phocéen, pour une durée de un an. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/jFoIk1bjDf — Treize013 (@treize013) July 9, 2021