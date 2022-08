OM - Mercato : Galatasaray ne lâche pas l'affaire avec Sanchez, 2 Olympiens poussés vers la sortie

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Maintenant qu'il a résilié son contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez est libre de signer où bon lui semble. Les médias de son pays estiment qu'il est tout proche de s'engager avec l'OM et ils ont déjà dépêché des émissaires du côté du Vélodrome. Mais Galatasaray, autre courtisan, ne désarme pas, loin de là. Le club turc a dépêché Ardan Turan en Italie pour y rencontrer le Nino Maravila afin de le convaincre, en compagnie de Hakan Calhanoglu, de s'engager avec le Cimbom. Néanmoins, le fait que Galatasaray ne joue pas l'Europe et évolue dans un championnat moins coté ne plaide pas en sa faveur.

Par ailleurs, selon L'Equipe, l'arrivée de Sanchez, si elle se concrétisait, entraînerait le départ de deux joueurs : Konrad De La Fuente et Cédric Bakambu. Les deux attaquants ont déjà des contacts à l'étranger. Le premier devait aller en prêt à Valladolid mais il serait désormais plus proche de la Grèce ou de la Turquie. Quant au second, il est en négociations avec le Celta Vigo même s'il souhaiterait rester en Provence afin de prendre part à la Champions League.