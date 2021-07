OM, OGC Nice - Mercato : Galtier proche de piquer la plus belle prise de Longoria ?

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Fraichement débarqué dans la cité phocéenne, William Saliba s’est dit « fier et impatient » de porter le maillot de l’OM. Arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Pablo Longoria a tout de même réalisé une belle prise, d’autant plus qu’il n’était pas seul sur ce dossier.

Le défenseur appartenant à Arsenal et formé à l’AS Saint-Etienne était aussi dans le viseur du LOSC, de Newcastle et de l’OGC Nice. Ces derniers auraient été tout proche de signer à nouveau le jeune défenseur, après ses six bons mois passés sur la Côte d’Azur.

Selon les informations du journal L'Équipe, Christophe Galtier était tout proche de convaincre William Saliba. Si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont donc dû l’être encore plus pour que Saliba rejoigne son quatrième club à seulement 20 ans.