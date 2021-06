OM – Mercato : Gameiro, Wass, Coquelin... Longoria aurait convaincu deux tauliers sur trois

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM a accéléré son Mercato. Désireux de faire un mix de jeunes prometteurs et de cadres d'expérience, le club phocéen a déjà validé l'arrivée d'une star (Gerson) et de deux jeunes (Nadir, Ben Seghir)... Et c'est loin d'être fini.

Gameiro et Wass sont très chauds

Confirmant les informations de RMC, la Provence assure que les négociations concernant la venue de Kévin Gameiro (libre, 34 ans) sont « avancées ». Passé par Valence où il a eu comme dirigeant Pablo Longoria, l'ancien Parisien serait particulièrement tenté par rejoindre Marseille après pléthores de rendez-vous manqués. Une arrivée de poids en complément de celle de l'ailier américain Konrad de la Fuente (FC Barcelone, 20 ans) qui doit encore être officialisée.

En défense, outre le dossier de David Luiz (libre, 34 ans) qui est vu comme une priorité par Jorge Sampaoli, l'OM s'active pour renforcer ses couloirs. La Provence avance d'ailleurs une bonne nouvelle d'Espagne avec Daniel Wass (Valence, 32 ans). Actuellement à l'Euro avec le Danemark, l'ancien joueur de l'ETG aurait repoussé le Sporting Lisbonne davantage tenté par un retour en L1. Il a donné sa priorité à l'OM qui doit encore finaliser un transfert (entre 2 et 3 M€).

Coquelin évasif sur la rumeur OM

En revanche, dans le cœur du jeu, les pistes patinent un peu. Que ce soit celle de Mattéo Guendouzi (Arsenal, 22 ans)... ou celle de Francis Coquelin (Villarreal, 30 ans). Sur France Bleu, le milieu défensif du « sous-marin jaune » s'est voulu réservé quant à une issue favorable : «Ce sont des rumeurs, mais dans le football on ne sait jamais. Moi je suis concentré sur Villarreal. J'ai encore un contrat de trois ans. Pour le moment je suis en vacances. Je me prépare bien pour la saison qui vient. La reprise est fixée le 8 juillet avec Villarreal ».