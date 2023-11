OM - Mercato : Gattuso réclame deux premières recrues cet hiver

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Gennaro Gattuso commence peut-être à peine à comprendre dans quelle galère il s’est fourré en signant à l’OM. Seulement 10e du classement de Ligue 1, son équipe fait grise mine aux abords de cette deuxième trêve internationale et les leviers à actionner pour impulser un rebond semblent réduits. Le mercato pourrait venir sauver Gattuso. Et il en serait pleinement conscient.

Un milieu et un attaquant visés ?

Selon RMC Sport, des échanges ont déjà eu lieu entre le coach de l’OM et ses dirigeants pour envisager quelques ajustements au sein de l’effectif cet hiver. Deux recrues seraient ainsi envisagées : un milieu de terrain pour remplacer Valentin Rongier, qui ne reviendra donc pas avant le début d’année prochaine. Et une autre arrivée est recherchée en fonction du départ des internationaux concernés par la CAN... donc possiblement dans le secteur offensif.

⚪️🔵 Marseille compte bien réaliser quelques coups sur le mercato hivernal.https://t.co/8BXlV3S4Bf — RMC Sport (@RMCsport) November 13, 2023

