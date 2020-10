OM – Mercato : Genk s'explique pour Maehle et refroidit déjà Villas-Boas pour cet hiver

Cela fait partie des dossiers savoureux des dernières heures du Mercato, mais le jeune Joakim Maehle s'en serait bien passé. Le latéral de Genk, que l'OM courtisait pour remplacer Bouna Sarr, semblait tenir son transfert à Marseille avant que le club belge ne fasse finalement volte-face au dernier moment.

Un scénario qui a secoué le joueur qui n'a pas manqué de s'en expliquer subitement. Ce vendredi, c'est au tour de Genk de se justifier dans les colonnes de Het Belang Van Limburg. « Le timing de l'offre proposée par Marseille a été très malheureux pour nous, se justifie Genk. Alors que nous bloquons l'intérêt des autres clubs depuis des mois, une offre est arrivée moins de douze heures avant la date limite de transfert. Cela laissait peu de place à la négociation. »

Genk compte sur Maehle... pour toute la saison

Le club belge, malgré l'offre formulée par l'OM, estime que la proposition à 8 millions d'euros plus deux millions de bonus n'était pas suffisante pour le joueur. « Le KRC Genk s'était engagé envers le groupe de joueurs et les supporters à ne pas participer à ce mercato. Par respect pour les joueurs et les fans, nous ne l'avons pas fait non plus. »

Genk doit maintenant gérer une relation ternie avec un Joakim Maehle agacé. Mais le club affiche un certain optimisme... tout en calmant clairement l'OM sur un potentiel retour de flammes cet hiver. « Nous sommes convaincus que Joakim Maehle prouvera une fois de plus sa valeur à l'équipe cette saison. Bien sûr, nous ferons tous tout notre possible pour que Joakim puisse effectuer son transfert mérité l'été prochain », annonce Genk. Et donc pas cet hiver...