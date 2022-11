OM - Mercato : Gerson prêt à sécher la reprise pour forcer son retour à Flamengo ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Quand les négociations entre l'OM et Flamengo ont débuté et qu'il a été autorisé à retourner au pays, des vidéos de Gerson ont circulé. On le voyait, tout sourire, faire un tour chez le coiffeur pour se teindre en blond, boire un coup avec un dirigeant du Mengao dans un centre commercial. Clairement, le Brésilien revivait après des derniers mois difficiles à Marseille. D'où le coup de bambou qu'il a dû prendre derrière la tête en entendant les champions d'Amérique du Sud dire qu'ils mettaient aux négociations car Pablo Longoria réclame une indemnité trop élevée.

Pour Gerson, un retour en France est attendu la semaine prochaine et son dernier espoir de départ réside dans des intérêts de Séville et de West Ham. A moins qu'il ne tente l'épreuve de force. Le compte Twitter Treize013 a écrit hier soir que le milieu n'avait pas l'intention de revenir en Europe. Son souhait est de retourner au Flamengo et il serait prêt pour ça à aller au bras de fer avec Longoria. Pour rappel, il est attendu mercredi à la Commanderie...