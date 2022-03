OM – Mercato : Gignac a une volonté très forte pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Devenu une icône aux Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac (36 ans) s'est exprimé sur son avenir dans un entretien à Fox Sport, traduit par le site dédié à l'OM, FC Marseille. « Un départ du Mexique? Honnêtement, non, a soutenu l'attaquant. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J’ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c’est ici que je veux vivre plus tard. Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu’on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j’en ai dans les jambes, j’ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres ». Un message plutôt clair !

"AMO A MÉXICO, TODO MUNDO LO SABE Y QUIERO QUE LLEGUEMOS AL 5° PARTIDO"



'CHICHARITO' SERÍA UN REFUERZO DE LUJO" PARA EL TRI #LUP10Años | André-Pierre Gignac está a favor del regreso de Javier Hernández a la Selección Mexicana