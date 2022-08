OM - Mercato : Gonzalez met une crampe à Garcia, Benedetto suspendu par Boca !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Coéquipiers lors de la saison 2019-20 qui s'était conclue prématurément par une belle 2e place en L1, Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto ont fait parler d'eux ces derniers jours. Le défenseur espagnol, qui a résilié son contrat avec l'OM il y a quelques semaines, était en contact avec le club saoudien d'Al Nassr dirigé par Rudi Garcia. Selon Sacha Tovalieri, Alvaro va bien s'engager en Arabie Saoudite, mais avec Ettifaq, qui lui propose deux ans de contrat et un salaire annuel de 2 M$.

Ca va beaucoup moins bien, en revanche, pour Dario Benedetto. L'attaquant, retourné à Boca Juniors cet hiver, s'est battu avec son coéquipier Carlos Zambrano dimanche dernier lors du derby sur la pelouse du Racing (0-0). Le Colombien était revenu sur la pelouse avec une grosse marque sur la joue gauche. Le comité directeur des Xeneizes, dirigé par la légende Juan Roman Riquelme, a décidé de suspendre les deux joueurs pour deux matches. Ce qui n'a pas plus à l'agent de Benedetto, qui a réclamé un peu plus de respect. Pas la meilleure idée car Benedetto traverse une période sans but entachée d'affaires extrasportives (sortie en boîte alors qu'il avait déclaré forfait, retards à l'entraînement...).