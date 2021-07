OM - Mercato : grande nouvelle pour Longoria avec cet attaquant argentin !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pablo Longoria est confronté à un problème à l’OM. Désireux de faire venir Thiago Almada ou encore Cristian Pavón cet été, il sait que ces deux éléments offensifs ne peuvent pas rallier Marseille en raison d’un quota de joueurs extra-communautaires déjà rempli.

« Sur les postes d’extra-communautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Gerson, Luis Henrique et Dario Benedetto. Même si on voulait faire une opération avec un extra-communautaire, on ne pourrait pas. On doit s’adapter », a indiqué le président de l’OM lundi en conférence de presse.

Accord verbal entre l'OM, forcing de Crespo

Un verrou pourrait bientôt sauter avec le départ de Dario Benedetto. Selon Goal Brésil, les négociations entre l’OM et Sao Paulo auraient abouti à un accord verbal concernant un prêt gratuit jusqu’en 2022 ! Toutefois, il reste à trouver un accord entre l’agent de l’attaquant argentin et le club brésilien concernant ses exigences financières.

Globo confirme que Christian Braganik est la clé de l’opération mais le média local ne semble pas pessimiste au sujet d'un dénouement positif. Sao Paulo aimerait en effet accueillir le buteur de l’OM avant le quart de finale de la Copa Libertadores contre Palmeiras le 10 août. Il doit pour cela inscrire Benedetto avant le 7 août prochain. De son côté, Hernan Crespo fait toujours le forcing pour débloquer le dossier. Tout pourrait donc s'accélérer ces prochains jours.

São Paulo ainda aguarda empresário para avançar por Benedetto | são paulo | ge https://t.co/4bKAWfLoTi — keyla cortez (@asdfg92935) July 30, 2021