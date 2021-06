OM - Mercato : Griezmann (FC Barcelone) va faire faux bond à Marseille

A chaque fois qu'Antoine Griezmann parle de l'OM, les supporters phocéens s'enflamment. Quand il s'associe à la filiale de jeux vidéo du club, quand il dit qu'il ne jouerait qu'à Marseille s'il revenait en France, quand il like des posts parlant des supporters ou quoi que ce soit d'autre, le rêve semble proche de devenir réalité. Mais l'interview de lui que publie Le Figaro ce dimanche va calmer tout le monde.

"Le bon moment pour partir aux Etats-Unis"

Dedans, l'attaquant y évoque son avenir… et celui-ci ne passe pas par la Ligue 1 ! « Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment, je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas, mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens. »

Pas de Griezmann à l'OM, donc. Les supporters marseillais, même s'ils en rêvaient, se faisaient toutefois très peu d'illusion. Son salaire et son statut cadraient mal avec la stature actuelle du club, qui peine à se qualifier pour la Champions League et ne peut ambitionner de décrocher des titres, trustés par le dopage financier du Qatar…

Griezmann anunció dónde jugará una vez que finalice su contrato con el Barcelona https://t.co/4oxmoDRnFe — infobae (@infobae) June 20, 2021