OM - Mercato : coup dur à plusieurs millions pour cet été ?

L’OM sera actif sur le marché des transferts cet été, le club olympien cherche des joueurs et un entraîneur. Afin de recruter, l’OM doit vendre pour espérer gonfler les finances du club au maximum. Seulement, l’OM comptait sur la vente d’un de ses joueurs en particulier, et celui-ci vient de perdre l’intérêt du club qui le voulait.

Aston Villa qui s’intéressait à Mattéo Guendouzi, a décidé de changer de cible. Le club va selon toute vraisemblance engager Youri Tielmans, international belge, dont le club descend en Championship, a indiqué Fabrizio Romano. L’OM espère sans doute à présent trouver un nouveau candidat pour le milieu de terrain français.

Official: Youri Tielemans signed as Aston Villa player tonight, agreement in place over four year contract. Done deal — it’s sealed. 🚨🟣🔵 #AVFC



Tielemans joins the club as free agent from Leicester. pic.twitter.com/PNJvgrKBnR