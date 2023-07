OM - Mercato : gros coup dur pour Longoria dans le dossier Aubameyang !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Depuis ce vendredi soir, toute la cité phocéenne est en ébullition depuis qu'on a appris que le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino, rêverait que Pablo Longoria lui offre l'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, cet été.

Gerrard veut aussi Aubameyang à Al-Ettifaq

Mais le club phocéen ne serait pas seul dans ce dossier. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Al-Ettifaq, qui est désormais dirigé par un certain Steven Gerrard, aurait également manifesté son intérêt pour l'attaquant gabonais. Mais alors que les Blues voudraient une vente pour l'ancien joueur de l'ASSE, le club saoudien n'aurait proposé qu'un prêt, d'après The Telegraph. Ce qui donne encore plus d'espoir à l'OM dans ce dossier.

