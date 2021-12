OM - Mercato : grosse surprise en vue pour De La Fuente ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Impressionnant lors des matches de préparation et en début de saison, Konrad De La Fuente est peu à peu rentrer dans le rang. Les explications à ce fléchissement sont nombreuses : le jeune ailier de l'OM est titulaire au plus haut niveau pour la première fois de sa carrière, il n'a que 20 et est donc irrégulier, la fatigue des semaines à deux matches altère forcément son jeu explosif et, enfin, il est encore très tendre devant les buts, pas assez décisif.

Souvent sorti du onze ces dernières semaines par Jorge Sampaoli, l'ancien du FC Barcelone pourrait aller voir ailleurs pendant les six prochains mois. Selon RMC, l'OM réfléchirait à un prêt afin qu'il s'aguerrisse dans un contexte moins enflammé qu'à Marseille. En outre, son prêt permettrait de libérer de la place dans la masse salariale, celle des Marseillais étant encadrée par la DNCG…