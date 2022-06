OM – Mercato : Guardiola calme Longoria sur une séduisante piste offensive

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Recruté l'hiver dernier par Manchester City pour 17 M€ puis laissé en prêt à son club de River Plate, Julian Alvarez (22 ans) s'apprête à découvrir l'Angleterre cet été. Conscient que l'international argentin (8 capes), qui a signé jusqu'en juin 2027, risquait d'être un peu court pour faire son trou chez les Cityzens, plusieurs clubs dont l'OM du malin Pablo Longoria étaient prêts à saisir l'opportunité en prêt.

Cependant, si l'on en croit le toujours bien renseigné Fabrizio Romano, il ne faut pas trop rêver du côté des Olympiens. Le journaliste italien assure que Pep Guardiola a des plans très clairs pour Julian Alvarez... Et que ses plans ne passent pas par un prêt pour qu'il s'aguerisse ailleurs.

Et même si d'aventure le natif de Calchin ne convenait pas au coach espagnol durant la préparation, River Plate aurait la priorité pour le récupérer en mutation temporaire. « Mais ça n'arrivera pas », précise Fabrizio Romano.

Olympique Marseille, Spanish clubs and more… no way. Manchester City want Julián Alvarez to be part of Pep Guardiola’s team next season. 🕷🔒 #MCFC



No plan to let him leave on loan, even because River Plate had priority but it won’t happen - as reported earlier today. ⤵️ https://t.co/KWDmTeppn3