OM - Mercato : Guendouzi a fait son choix pour son avenir

Présent ce jeudi en conférence de presse à Clairefontaine, Mattéo Guendouzi, qui est prêté cette saison avec option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, s'est exprimé sur son avenir, confiant qu'il espérait s'inscrire dans la durée à l'OM.

"Aujourd'hui, je suis en prêt, toujours lié par le contrat avec Arsenal. Mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l’OM. C’est un club dans lequel je veux me projeter dans le futur, où je veux m'inscrire dans la durée. J’ai déjà eu des discussions avec le club avant de signer, je me sens très à l'aise là-bas et c'est pour ça que je veux continuer à prendre du plaisir et m’inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille", a déclaré le milieu de terrain marseillais devant la presse.

