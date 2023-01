OM - Mercato : Guendouzi est fixé sur son avenir !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Mattéo Guendouzi a bien profité des siens après la Coupe du monde et a envie d’oublier la défaite amère des Bleus en finale avec l’OM. Si L’Équipe ne le voit pas dans la peau d’un titulaire à Montpellier (19h), on en apprend un peu plus sur son avenir au mercato.

Alors que L’Équipe croit savoir que ses rapports avec Idor Tudor n’ont jamais été idylliques, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal a déjà reçu quelques sollicitations d’autres clubs mais aucune offre concrète n’est arrivée aux dirigeants de l’OM.

Du coup, la tendance à ce jour serait à ce que Guendouzi (23 ans) termine la saison en Provence, où une deuxième partie de championnat excitante l’attend. Celle-ci passe déjà par un bon résultat à la Mosson.