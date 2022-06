OM - Mercato : Guendouzi s'avance sur l'avenir de Saliba

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, William Saliba va retourner chez les Gunners cet été mais les dirigeants phocéens espèrent toujours le recruter définitivement. Dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1, le milieu de terrain de l'OM, Mattéo Guendouzi, a été interrogé sur l'avenir de son désormais ex coéquipier.

"Je suis sûr qu'il reviendra à Marseille la saison prochaine"

"William Saliba a maintenant l'OM dans le cœur, et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour rester avec nous. On veut ramener un titre à l’OM, pour moi c’est quelque chose de très important parce que tout le peuple marseillais est derrière nous et mérite un trophée. J’ai confiance au coach et au président, ils ont déjà fait du très bon travail l’été dernier et je suis sûr qu’ils en feront encore du très bon cet été", a répondu Mattéo Guendouzi.

Mattéo Guendouzi est clair : il veut voir Saliba rester à l'OM l'an prochain (@FredCalenge) pic.twitter.com/42rP37Iees — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 12, 2022

