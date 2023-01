OM - Mercato : Guendouzi s'interroge sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Revenu dans le onze de départ après son aventure au Qatar avec l'équipe de France, Mattéo Guendouzi a participé au festival de l'OM contre Lorient (3-1) samedi. Même s'il n'a pas été directement décisif et si le jeu passe désormais par Veretout, Rongier ou Ünder. Après son excellente saison passée, le milieu de terrain figure dans le viseur d'Aston Villa, où son ancien coach à Arsenal, Unai Emery, le tient en haute estime.

Foot Mercato a fait le point hier soir sur ce dossier. Et assuré que Guendouzi était ouvert à un retour en Premier League mais à la condition que ce soit dans un grand club. Ce que n'est plus Aston Villa, meilleur club anglais du XIXe siècle. Les Villans avaient un grand projet au début de l'ère Steven Gerrard mais ça n'a pas fonctionné et ils jouent aujourd'hui le maintien. Mais il n'empêche que la possibilité de retrouver le championnat le plus excitant de la planète fait s'interroger Guendouzi, qui n'a toujours pas pris position concernant cet intérêt. Une surprise n'est donc pas à exclure lors des derniers jours du mercato...