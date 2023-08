OM - Mercato : Guendouzi, Sanchez, Ounahi... Longoria met les points sur les i

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ses réponses sur Guendouzi, Ounahi, Sanchez et Touré

"Je suis toujours à l'affût, surtout à cinq jours de la fin du mercato. Concernant Mattéo Guendouzi, c'est vrai qu'on a reçu une offre, qu'on s'est rapproché d'un club mais rien n'est finalisé. Il n'y a pas d'accord. Sur le cas d'Azzédine Ounahi, j'ai suivi les rumeurs mais ce n'est pas un sujet d'actualité. On n'a pas d'offre, on n'a pas discuté avec le joueur. La position d'Azzedine n'est pas de partir. Alexis Sanchez ? Je tiens d'abord à le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté. Il a été très important pour nous. Il a cru dans notre projet et nous a beaucoup donné. Je n'ai que du bien à dire sur ses performances et sa mentalité. Mais en tant que dirigeant, on doit prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach, de mentalité. On a analysé nos besoins dans le secteur offensif. On a chargé les meilleures complémentarités. On a voulu partir avec Aubameyang, Ndiaye et Vitinha, qui sont très complémentaires. On voulait un joueur polyvalent comme Correa et on a Harit. On s'est ensuite demandé si Alexis pourrait s'intégrer à cet ensemble et on a pris la décision de ne pas le conserver. La décision a été prise ces dernières semaines. Pour Issak Touré, on a des conversations avec Lorient mais aussi d'autres clubs. Il a un potentiel incroyable mais on se pose la question de savoir si on le garde ou si on doit le vendre."

"Je suis satisfait du début de saison"

Son avis sur le début de saison

"Je suis très pragmatique. On a pris 7 points sur 9. C'est vrai que j'aurais préféré un autre résultat à Metz. Il y a eu la déception de l'élimination de la Champions League. Il y a des choses à améliorer dans le jeu mais je suis satisfait du début de saison."

Le changement permanent et le manque de stabilité que cela implique

"C'est normal de changer de joueurs quand on change d'entraîneur. Je cherche tous les jours à améliorer l'effectif. Il faut se rappeler que lors de ma première saison, la DNCG avait tout encadré, les transferts et la masse salariale. La deuxième saison, il a fallu changer les plans en urgence car Sampaoli est parti le 2 juillet. Cette saison, on a pu mieux planifier. Je trouve qu'on est dans une meilleure position."

