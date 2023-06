OM - Mercato : Guendouzi, une vente devenue nécessaire ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On vous le précisait hier sur notre site, dans le live mercato. Mattéo Guendouzi, qui ne masque pas son amour pour l'OM et son envie d'y rester une saison de plus, ne manque pas de courtisans huppés en vue de la saison prochaine. Ainsi, et comme l'a révélé Téléfoot, deux clubs anglais sont récemment arrivés sur le dossier : Aston Villa et Newcastle.

En Italie, cette fois, sont avancés les noms de la Juventus Turin et de l'Inter Milan. Pas de quoi s'inquiéter donc pour Pablo Longoria qui sait déjà qu'une belle plus-value financière est à imaginer. Pour rappel, l'ancien Gunner d'Arsenal a été acheté pour près de 11 millions d'euros. Intéressant lorsque vous attaquez un mercato estival avec l'obligation de disposer de quelques moyens.