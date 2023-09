OM - Mercato : Gueye a donné sa réponse à Longoria pour une prolongation

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le 5 septembre dernier, en marge de la présentation de Bamo Meïté devant la presse, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a annoncé qu'il voulait prolonger le contrat de Pape Gueye. "On est très contents de comment Pape Gueye est revenu de son prêt à Séville. Il a une très bonne mentalité, on souhaite prolonger son contrat. Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, on a eu une discussion avec lui et son agent et on a le sentiment que cette saison il va être important malgré tout."

Gueye a la même envie que ses dirigeants

Ce samedi, le compte Twitter La Minute OM, dont rien n'échappe sur le club olympien, a fait le point sur ce dossier, assurant que les dirigeants marseillais et le milieu de terrain sénégalais discutaient bien pour prolonger leur aventure commune et que les négociations étaient en bonne voie. Toujours d'après le suiveur de l'OM, Pape Gueye souhaiterait rester dans la cité phocéenne et serait donc ouvert à une prolongation.

Les discussions sont en bonne voie, il veut rester à l’OM. — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 16, 2023

