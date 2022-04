OM - Mercato : Harit vend la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception du PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Amine Harit, prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique de Marseille par Schalke 04, s'est exprimé sur son avenir, affirmant qu'il y aura des discussions entre l'OM et le club allemand à l'issue de son prêt.

"Il y aura des discussions entre l'OM et Schalke 04"

"Rien n'est lié à la montée de Schalke 04 en Bundesliga. Je me sens bien et je veux bien finir la saison. Il y aura des discussions entre l'OM et Schalke 04", a lâché le milieu offensif marocain devant la presse. Pour rappel, Schalke 04 ne voudrait pas récupérer l'ancien joueur du FC Nantes l'été prochain et semblerait prêt à le brader en cas d’offre convenable.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMPAOK🎙@Amine_000 🇲🇦 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

