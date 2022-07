OM – Mercato : Igor Tudor éteint trois pistes estivales de Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si Jorge Sampaoli avait certaines exigences en matière de Mercato, le départ de l'Argentin et son remplacement par Igor Tudor rebat les cartes du recrutement olympien. Le Croate n'affichant plus les mêmes besoins à formuler à Pablo Longoria, La Provence croit savoir que l'OM a abandonné certaines de ses pistes estivales.

Bazoer, Danilo et Kluivert, c'est fini !

Ce serait notamment le cas du dossier de l'international néerlandais Riechedly Bazoer (ex-Vitesse Arnhem, 25 ans), libre de tout contrat et qui n'est plus du tout dans les plans. Le milieu du Palmeiras Danilo (21 ans), qui était une priorité de Sampaoli, n'est plus ciblé.

Il en est de même de l'ancien niçois Justin Kluivert (23 ans), pour qui l'AS Rome réclame 15 M€. Une fin de piste qui tend à prouver qu'Igor Tudor évoluera bien à l'OM avec son fameux 3-4-1-2 sans ailiers...