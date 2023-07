OM - Mercato : il a déjà snobé le PSG et fonce vers Marseille !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’Olympique de Marseille poursuit son renouvellement d’effectif et plus particulièrement sa quête de renfort offensif. Un international sénégalais pourrait arriver prochainement.

Iliman Ndiaye, l’amoureux du club

Indispensable dans son club de Sheffield United, Iliman Ndiaye a disputé tous les matchs cette saison. Son club a été promu en Premier League, après avoir fini deuxième de Championship. Le natif de Rouen pourrait retourner à l’OM après y avoir joué un an (2011-2012), ce qui n’est pas pour lui déplaire, au contraire. Dans un entretien accordé à SO FOOT, il déclarait : « Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct ! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs, j’espère qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des champions. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour ! ». D’après Foot Mercato, l’OM le veut vraiment et des échanges ont déjà eu lieu entre les différentes parties.

