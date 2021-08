OM - Mercato : inquiétude pour Milik, le clan Sorloth envoie du lourd !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L’OM ne doit plus perdre de temps. Si Pablo Longoria veut satisfaire Jorge Sampaoli au mercato estival, il devra trouver les ressources pour boucler ses dernières envies estivales. Au poste d’avant-centre, celle-ci se nommerait Alexander Sorloth (25 ans). Si Foot Mercato a fait savoir hier que le Viking intéresse également le PSV Eindhoven et des formations turques, une bonne nouvelle est tombée pour l’OM : l'intéressé va bel et bien quitter le club allemand cet été.

« Mon fils Alexander quittera le RB Leipzig à 150% », a affirmé son père dans le quotidien allemand Bild. Reste à Longoria à formaliser une première offre concrète puisque, pour l’heure, ce ne serait encore pas le cas. Le temps serait d’autant plus compté que l’absence d’Arkadiusz Milik (27 ans) commence à inquiéter.

« Je suis inquiet pour un poste en particulier qui pourrait déterminer de leur saison. Il faudrait un 1 bis avec Milik, a analysé Nabil Djellit sur la chaîne L’Équipe. Il faut absolument un renfort dans ce secteur de jeu parce que je m’interroge sur l’état de santé de Milik. C’est un joueur qui se blesse régulièrement. Sur ce qu’il a montré, c’est ce qu’on a vu de mieux depuis un moment. Il est niveau Ligue des champions et ça m’inquiète de ne pas le voir revenir plus rapidement. »

Mercato OM : Le clan Sorloth lâche une bombe sur son avenir

