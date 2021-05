OM - Mercato : intérêt pour un ancien du LOSC très convoité en Premier League

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Appelé à remodeler en intégralité l'effectif de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria prospecte tous azimuts. Mais il semblerait que certains combats soient perdus d'avance, à l'image de celui révélé par l'hebdomadaire britannique The Sunday Times dans son édition du jour. On apprend ainsi que le président phocéen a contacté le milieu relayeur Yves Bissouma.

Révélé au LOSC entre 2016 et 2018, ce Malien de 24 ans a été transféré à Brighton and Hove Albion il y a trois ans pour une vingtaine de millions d'euros. Aujourd'hui, contacté par de nombreux clubs, il a demandé aux Seagulls à pouvoir être transféré cet été. Un bon point pour l'OM. Hélas, ça devrait être le dernier…

Déjà, il y aura le problème de l'indemnité de transfert : Brighton ne lâchera pas son joueur pour moins de 20 M€, ce qui est en dehors des possibilités phocéennes. Ensuite, Arsenal, Liverpool et Manchester City auraient tous trois flashé sur Bissouma. Pas sûr que Longoria ait les moyens de lutter avec les ténors de la Premier League…

Yves Bissouma asks to be allowed to leave Brighton amidst interest from Arsenal, Liverpool, Manchester City and Marseille. https://t.co/wcdspABtKq pic.twitter.com/UBM7uUZT0b