OM - Mercato : Isaak Touré explique ce qui a fait pencher la balance par rapport à Manchester City

Première recrue marseillaise de l'été, Isaak Touré (19 ans) a quitté Le Havre moyennant 5,5 M€ plus 2 M€ de bonus. Il s'est engagé pour cinq ans avec les Phocéens, qu'il a préférés à plusieurs autres clubs, dont Manchester City. Dimanche, l'OM a diffusé sa première interview dans laquelle l'international U19, capitaine des Bleuets, a révélé pourquoi il avait décidé de mettre le cap au Sud...

«Déjà, c'est une immense fierté, parce que c'est l'un des plus grands clubs français. À jamais les premiers, comme on dit. C'est immense fierté, la confiance qu'ils m'ont donnée. Et c'est le choix du cœur. C'est mon club de cœur. Depuis tout petit, je suis fan de l'OM. Et puis ça ne se refuse pas l'Olympique de Marseille. » Touré a révélé avoir été fan de Didier Drogba dans son enfance. Pas le même poste mais, espérons-le, la même réussite en Provence...

Raphaël Nouet

Rédacteur

