OM - Mercato : Isidor de nouveau dans le viseur ?

L'Equipe annonce ce mardi que l'OM serait intéressé par Wilson Isidor, ailier gauche de 22 ans formé à l'AS Monaco et évoluant au Lokomotiv Moscou. Une piste qui a plus d'un an puisque Pablo Longoria avait déjà voulu faire venir le joueur l'été dernier. Le président marseillais voudrait réaliser un transfert sec, sachant que l'indemnité pour le Rennais de naissance serait de 6 M€.

Une vente d'Ünder ou Malinovskyi au préalable

Pour financer ce transfert, l'OM doit finaliser une vente au préalable, entre Cengiz Ünder et Ruslan Malinvoskyi. L'Ukrainien, qui est en contacts avec trois clubs italiens et un turc, n'a pas été retenu pour le match contre le Panathinaikos. Le Turc, lui, fera bien le déplacement en Grèce, même s'il est en instance de départ pour Fenerbahçe. Cette rumeur Isidor démontre en tout cas que Longoria cherche encore un élément offensif, alors qu'il n'a parlé que d'un latéral droit hier en conférence de presse. Ce qui laisse donc encore la porte ouverte à Alexis Sanchez...

L'ailier gauche du Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor, âgé de 23 ans, intéresse fortement le club marseillais. D'autres formations de L1 sont sur les rangs. https://t.co/VoWVRaIleN pic.twitter.com/nJG2qCFn7g — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 8, 2023

