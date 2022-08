OM – Mercato : Issa Kaboré fixe ses objectifs, il est ambitieux

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arrivé mercredi en provenance de Manchester City, Issa Kaboré (21 ans), prêté avec une option d'achat de 20 M€, va doubler le poste de Jonathan Clauss à l'OM. Prêté à Troyes la saison passée, le défenseur burkinabé s'est confié au site officiel du club phocéen.

« Un rêve qui se réalise »

«L'Olympique de Marseille représente un très grand club pour moi, a-t-il soutenu. Quand j'étais petit, Tonton Charlie nous montrait les photos et nous donnait des ballons pour jouer, donc on ne connaissait que l'OM. Ça me fait réellement plaisir, c'est un rêve qui se réalise. Mon objectif pour l'équipe, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Mon objectif personnel ? Jouer le plus de matches et aider l'équipe à atteindre le plus haut niveau».