OM - Mercato : issue favorable pour Dieng, son remplaçant signé dans la foulée

La situation était légèrement surréaliste pour Bamba Dieng, resté à Lorient hier soir alors que l'OM et les Merlus avaient rompu les négociations pour son transfert. Pablo Longoria n'a pas apprécié les manœuvres des dirigeants bretons, qui ont divisé leur proposition de 10 M€ par deux pour l'attaquant sénégalais au motif qu'ils auraient relevé un problème à un genou lors de la visite médicale. Du côté de Marseille, on pense que le joueur est en parfaite santé et qu'il s'agit d'un stratagème pour faire baisser son tarif.

Mais, bonne nouvelle, La Provence annonce qu'un accord pourrait finalement être trouvé dans la journée. Lorient serait sur le point de revoir son offre à la hausse. Il proposerait désormais 7 M€, ce qui se rapprocherait des attentes de Pablo Longoria. Une fois ce transfert finalisé, l'OM se tournera vers le recrutement d'un remplaçant. Longoria et Javier Ribalta ont déjà ouvert d'autres dossiers après l'échec de la piste Terem Moffi. Selon Daniel Riolo, c'est désormais la priorité des dirigeants phocéens et une issue heureuse devrait être trouvée avant le 31 janvier à minuit.