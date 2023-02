OM – Mercato : Jean-Pierre Papin visait un "mini Sané" plutôt que Vitinha !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Si l'OM a finalement recruté Vitinha (Braga) dans les ultimes heures du Mercato au poste de numéro 9, l'Etat-major olympien n'était pas complètement sur la même longueur d'ondes concernant l'identité de la recrue visée pour remplacer Bamba Dieng et amener du soutien à Alexis Sanchez devant.

Sekou Koita (RB Salzbourg) recalé sur l'état physique

D'après L'Equipe, Jean-Pierre Papin, désormais conseiller du président de l'OM, avait une toute autre idée en tête : le buteur malien du RB Salzbourg Sekou Koita (23 ans). Une idée qui rencontrait écho dans l'esprit de Pablo Longoria, qui suivait l'intéressé depuis les catégories de jeunes.

L'OM n'est toutefois pas allé plus loin sur ce deal du fait de l'état physique de Koita, lequel tarde à revenir d'une rupture des ligaments croisés contractée il y a un peu plus d'un an. « On a besoin de joueurs opérationnels », a finalement tranché Longoria sur cette piste séduisante. Sekou Koita est finalement resté au Red Bull, son club refusant deux approches à 10 M€ signées d'Hoffenheim et de Leicester City.