OM - Mercato : Joaquin Correa est arrivé à Marseille !

Joaquin Correa, qui devrait devenir la septième recrue de l'été de l'Olympique de Marseille après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, est arrivé il y a quelques instants dans la cité phocéenne, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Le futur ex-attaquant de l'Inter Milan devrait passer dans les prochaines heures sa visite médicale et signer dans la foulée son contrat avec le club olympien.

